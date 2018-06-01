Дезертира АТО осудили на 3 года

Военного признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины

Дарницкий районного суда Киева назначил обвиняемому в дезертирстве воину АТО меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Украины.

Солдата военной службы по контракту признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины.

Отмечается, что обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области, Добропольском районе.

"Военный с 20.01.2017 по 20.06.2017, изменив присяге, самовольно оставил место службы, нарушив военные уставы и действующее законодательство Украины", - говорится в отчете.

Военнослужащего задержали 09.05.2018 на основании постановления Дарницкого районного суда города Киева, и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, украинские военные в 2018 году примут участие в 19 международных учениях.