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На "нового мера" Бердянська завели справу. Підозрюють в колабораціонізмі

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Бердянськ, П'ятниця 01 квітня 2022 13:42
На "нового мера" Бердянська завели справу. Підозрюють в колабораціонізмі Фото: самопроголошений "мер" Бердянська Олександр Сауленко (скріншот з відеозвернення)
Автор: Артем Горовенко

Українські правоохоронні органи завели кримінальну справу на якогось Олександра Сауленка, який проголосив себе "мером" окупованого Бердянська. Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік після окупації Бердянська добровільно погодився на пропозицію російської військової адміністрації та взяв на себе функції "виконуючого обов'язки мера".

Про своє призначення на посаду, створену в незаконних органах влади, Сауленко повідомив у відеозверненні, нехтуючи при цьому положеннями Конституції України і порушуючи право жителів Бердянська на вільне волевиявлення під час виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступнику голови Бердянської районної державної адміністрації (РДА) повідомили про підозру у держзраді.

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