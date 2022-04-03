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В Угорщині правляча партія Орбана лідирує з великим відривом, - попередні результати

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Угорщина, Неділя 03 квітня 2022 23:38
В Угорщині правляча партія Орбана лідирує з великим відривом, - попередні результати Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Роман Мирончук

Попередні результати показують, що правляча партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" впевнено випереджає своїх суперників по опозиції після недільних парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Підрахунок 23% голосів за національним партійним списком показав, що партія "Фідес" набрала 58% голосів проти 30,4% у шестипартійного альянсу опозиційних партій.

При цьому "Фідес" лідирує в 88 округах проти 18 в опозиції, набравши 50,5% голосів в округах.

Раніше повідомлялося про те, що Орбан знову може виграти вибори Угорщини, попри зв'язки з Путіним. Опитування показували, що Орбан лідирує в плані народної підтримки.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив про те, що Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським. Він вважає поставки російського газу єдиним варіантом, тому що в Угорщини немає виходу до моря для прийому зрідженого газу з США.

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