Діями мігрантів на кордоні керують білоруські служби, - Міноборони Польщі

"Переселення мігрантів із тимчасового табору на прикордонний перехід у Кузниці - планова операція білоруських служб", - йдеться у прес-службі відомства.

Там також зазначають, що, швидше за все, всі дії мігрантів контролюють із командирської машини, розташованої позаду колишнього табору для мігрантів.

Фото: білоруські служби керують мігрантами на кордоні з Польщею (twitter.com/MON_GOV_PL)

За даними Polskie Radio24, в районі переходу Кузні зібралося кілька сотень нелегалів. У Польщі очікують, що буде спроба силового переходу кордону.