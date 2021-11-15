Действиями мигрантов на границе руководят белорусские службы, - Минобороны Польши

В Минобороны Польши убеждены, что все действия мигрантов из Беларуси контрольруют службы страны. Они также руководят дальнейшими шагами беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министарства обороны Польши в Twitter.
"Переселение мигрантов из временного лагеря на пограничный переход в Кузнице - плановая операция белорусских служб", - говорится в пресс-службе ведомства.
Там также отмечают, что, скорее всего, все действия мигрантов контролируют из командирской машины, расположенной позади бывшего лагеря для мигрантов.
По данным Polskie Radio24, в районе перехода Кузницы собралось несколько сотен нелегалов. В Польше ожидают, что будет попытка силового перехода границы.
Напомним, белорусские силовики ведут подготовку большого прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.