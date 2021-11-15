Действиями мигрантов на границе руководят белорусские службы, - Минобороны Польши

"Переселение мигрантов из временного лагеря на пограничный переход в Кузнице - плановая операция белорусских служб", - говорится в пресс-службе ведомства.

Там также отмечают, что, скорее всего, все действия мигрантов контролируют из командирской машины, расположенной позади бывшего лагеря для мигрантов.

Фото: белорусские службы руководят мигрантами на границе с Польшей (twitter.com/MON_GOV_PL)

По данным Polskie Radio24, в районе перехода Кузницы собралось несколько сотен нелегалов. В Польше ожидают, что будет попытка силового перехода границы.