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Малюська просить Раду негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 19:20
Малюська просить Раду негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку
Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр юстиції України звернувся до Верховної ради з вимогою негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку. Справа стосується депозитів офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, на суму близько 10 млрд гривень.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство юстиції підготувало законопроект, який забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду.

"Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроект у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години", - наголосив він.

Малюська просить Раду негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку

Фото: законопроект Мін'юсту (facebook.com Денис Малюська)

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, та дозволив примусове стягнення коштів з державного ПриватБанку.

Після цього Малюська заявив про намір подати скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який ухвалював рішення у справі ПриватБанку.

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