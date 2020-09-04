Малюська просить Раду негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку

Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)

Міністр юстиції України звернувся до Верховної ради з вимогою негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку. Справа стосується депозитів офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, на суму близько 10 млрд гривень.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство юстиції підготувало законопроект, який забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду.

"Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроект у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години", - наголосив він.

Фото: законопроект Мін'юсту (facebook.com Денис Малюська)

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, та дозволив примусове стягнення коштів з державного ПриватБанку.

Після цього Малюська заявив про намір подати скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який ухвалював рішення у справі ПриватБанку.