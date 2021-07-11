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Діяльності немає: правоохоронці перевірили заправки Glusco по всій Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці перевірили 106 АЗС мережі Glusco, яку пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком. Діяльності не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державнох фіскальної служби.

Фото: на Glusco провели слідчі дії (facebook.com)

За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.

"В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у березні ДФС спільно з СБУ провели близько 140 обшуків в мережі Glusco. Встановлено, що деякі компанії організували незаконну схему з ввезення в Україну нафтопродуктів (в тому числі з РФ).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заперечив продаж АЗС Медведчука.

Крім того, на початку березня на об'єктах мережі АЗС Glusco провели низку обшуків у кримінальній справі про ухилення від сплати податків.

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