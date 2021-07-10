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Данілов заперечив продаж АЗС Медведчука: санкції діють у повному обсязі

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Київ, Субота 10 липня 2021 15:49
Данілов заперечив продаж АЗС Медведчука: санкції діють у повному обсязі Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Санкції проти Віктора Медведчука (нардеп від "Опозиційної платформи - За життя") на сьогодні діють у повному обсязі. А інформація про нібито продаж його мережі АЗС не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Введені санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито ослаблення санкційного режиму щодо Медведчука і його активів або те, що "санкції не працюють", - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, яка не відповідає дійсності", - зазначив він.

За його словами, поширена окремими ЗМІ інформація про нібито продаж мережі АЗС, яка належить Медведчуку, теж неправдива.

Зазначимо, напередодні низка українських медіа з посиланням на джерела поширили інформацію про те, що азербайджанська компанія Socar нібито купляє мережу АЗС Glusco, яку пов'язують з підсанкційним нардепом.

Нагадаємо, на початку березня на об'єктах мережі АЗС Glusco провели низку обшуків у кримінальній справі про ухилення від сплати податків. Після цього вона фактично припинила свою роботу.

Детальніше про ситуацію навколо нардепа читайте в матеріалі "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді та що його чекає".

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Віктор Медведчук РНБО Олексій Данілов Санкції
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