Деятельности нет: правоохранители проверили заправки Glusco по всей Украине

Правоохранители проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Деятельности не выявили.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной фискальной службы.
По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.
"В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - говорится в сообщении.
Отметим, в марте ГФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов (в том числе из РФ).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отрицал продажу АЗС Медведчука.
Кроме того, в начале марта на объектах сети АЗС Glusco провели ряд обысков по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.