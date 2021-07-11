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Деятельности нет: правоохранители проверили заправки Glusco по всей Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Деятельности не выявили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Фото: на Glusco провели следственные действия (facebook.com)

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

"В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - говорится в сообщении.

Отметим, в марте ГФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов (в том числе из РФ).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отрицал продажу АЗС Медведчука.

Кроме того, в начале марта на объектах сети АЗС Glusco провели ряд обысков по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

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