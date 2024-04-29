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Новый закон о мобилизации: кто, где и как будет вручать повестки с 18 мая

Киев, Понедельник 29 апреля 2024 21:00
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Новый закон о мобилизации: кто, где и как будет вручать повестки с 18 мая Фото: с 18 мая в Украине изменятся правила вручения повесток (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Новый закон о мобилизации в Украине вступает в силу с 18 мая 2024 года. Помимо прочего некоторые его положения касаются процедуры вручения повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК).

РБК-Украина подробнее рассказывает о том, кто, где и как будет вручать повестки с 18 мая.

При подготовке материала использовались: текст нового закона о мобилизации, заявления министра внутренних дел Игоря Клименко, члена комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федора Вениславского, уполномоченного Минобороны по рекрутингу Алексея Бежевца.

Содержание

Кто уполномочен на вручение повесток

Процедура вручения повесток прописана в постановлении Кабинета министров № 1487. Согласно документу, повестки военнообязанным могут выдавать:

  • представители ТЦК, уполномоченные приказом руководителя ТЦК
  • исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов (при наличии распоряжения ТЦК)
  • руководство госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК)
  • руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК)

Гражданин имеет право требовать от представителей ТЦК назвать ФИО, должность, показать служебное удостоверение и приказ руководителя ТЦК, который уполномочил их на вручение повестки.

Новый закон предусматривает, что в мерах по оповещению будут принимать участие и полицейские. Но не вручать повестки. А лишь обеспечивать порядок, когда в их присутствии будут выдавать повестки представители ТЦК.

"Полиция будет находиться на улице, в случае нарушения закона она будет реагировать", - заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, полиция также по запросу ТЦК занимается розыском и доставкой в центр комплектования лиц, которые получили повестку, но не явились в военкомат. В таком случае предполагаемый уклонист будет задержан в рамках закона на срок до трех часов и доставлен в ТЦК.

В каких местах могут выдавать повестки

Вышеупомянутое постановление №1487 не содержит конкретных мест вручения повесток. Поэтому вручить их могут как по месту жительства военнообязанного, так и по месту учебы, работы, на улице, в общественных местах, на блокпостах и так далее. Недавно об этом напомнил Закарпатский областной ТЦК и СП.

Сама повестка должна быть полностью заполнена, то есть содержать все необходимые данные - фамилию, имя, отчество, дату, время и адрес прибытия и подпись начальника ТЦК или руководителя органа местного самоуправления. Повестка должна быть скреплена печатью.

"При этом часть данных может быть внесена в повестку заранее для ускорения процедуры. Ведь если гражданина останавливают на блокпосту, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью", - объяснили в Закарпатском ТЦК.

Что касается последнего момента, то некоторые юристы утверждают, что таким образом фактически узаконили заполнение повесток "на коленке". А что касается блокпостов, то на днях руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень заявил, что в нарядах на блокпостах области будут по два полицейских и два представителя ТЦК. Вероятно, такая практика может распространиться на блокпосты по всей Украине.

Новый закон о мобилизации предусматривает запуск электронных кабинетов, которые должны заработать до июня. С помощью них военнообязанные, призывники или резервисты смогут обновить свои личные данные без посещения военкомата.

Проект закона предполагал, что повестки будут рассылаться и через е-кабинет. Однако данную норму исключили ко второму чтению. Нардеп и член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заверил, что повестку будут вручать под роспись, как это и происходит и сейчас. А брошенная в почтовый ящик повестка не считается надлежащим образом врученной.

Еще одно нововведение касается повестки-требования. Их будут рассылать почтой, если военнообязанный мужчина проигнорировал вызов в ТЦК по ранее полученной повестки. Требование будет считаться полученным с момента, когда работник почты поставит подпись о получении адресатом или о том, что лицо отказалось получать документ или его невозможно вручить по месту регистрации.

Отметим, в таком случае в течение 10 дней ТЦК направит материалы в суд, который может временно приостановить действие водительских прав. До тех пор, пока военнообязанный не выполнит требование военкомата или не завершится действие военного положения и общей мобилизации.

Как будут вручать повестки и что еще известно о новых правилах

С 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность. Другими словами, на период военного положения граждане обязаны иметь при себе военный билет.

Кроме того, полиция и представители ТЦК смогут фиксировать процедуру на камеру. Отметим, Кабинет министров еще должен внести изменения, чтобы привести постановление в соответствие с новыми правилами мобилизации. Пока такого документа нет.

Если повестка была вручена, пропустить визит в ТЦК можно только по уважительным причинам, которые подтверждены документально. В частности, из-за болезни, смерти близкого родственника, стихийного бедствия или очередного обстрела. В двух последних случаях представители военкомата, очевидно, будут по своему усмотрению решать, насколько причина была уважительной.

Если человек вовремя не явился, он должен не позднее чем через три связаться с ТЦК и сообщить об обстоятельствах неявки. В течение недели визит все равно должен состояться.

Вручение повестки военнообязанному или резервисту означает, что он должен явиться для уточнения учетных данных. Затем его направят на военно-врачебную комиссию, чтобы определить пригоден ли человек к мобилизации или нет.

Помимо уточнения данных, может быть повестка на прохождение комиссии (вручается после обновления данных в ТЦК), а также мобилизационное распоряжение по результатам ВВК, если гражданин признан пригодным. Причем повестка может быть вручена даже ограниченно пригодным, поскольку по новому закону этот статус отменяется, а те, кому он ранее был присвоен, должны повторно пройти комиссию.

Причем если на руках есть повестка для сверки данных, граждане все еще смогут мобилизоваться не через ТЦК, а через рекрутинговый центр. То есть фактически на вакансию в конкретной бригаде на конкретную должность по желанию.

"Даже если у тебя есть повестка - это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр, - ред.). У тебя есть возможность прийти и себя найти, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя", - отметил уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец и заверил, что "это работает".

Кроме того, отметим, что с 18 мая в течение 60 дней все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК, не дожидаясь повесток. Сделать это можно лично в военкомате, через Центры предоставления админуслуг или электронный кабинет, когда он заработает.

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ТЦК Мобилизация в Украине Повестки
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