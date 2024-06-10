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Некоторые украинцы смогут не платить земельный налог: что это значит

Фото: часть украинцев освободят от земельного налога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Владельцы земельных участков, которые находятся на приграничных территориях в Харьковской области, смогут не платить земельный налог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве напомнили, что из-за возведения фортификаций в Харьковской области некоторые земельные участки могут не использоваться, но они продолжают облагаться налогом.

На этом фоне Минреинтеграции вместе с Минагрополитики, Минфином, Государственной налоговой службой и Харьковской ОВА разработали алгоритм действий. 

"Согласно ему владельцев участков, на которых расположены или могут быть расположены фортификационные сооружения, будут освобождать от уплаты земельного налога", - уточнили в ведомстве. 

Соответствующие решения о налоговых льготах должны принять Совет обороны Харьковской области и местные советы. 

Совет обороны области будет утверждать перечень участков, где возводят фортификации. Этот перечень передадут местным советам, а они будут принимать решения о налоговых льготах. Затем о решении уведомят Государственную налоговую службу. 

Кто еще может не платить земельный налог

Напомним, в Украине действуют нормы, согласно которым земельный налог могут не платить пенсионеры и пожилые люди.

Такие льготы действуют, если земельные участки отвечают установленным нормативам.

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НалогиМинистерство реинтеграции