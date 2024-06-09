Кто имеет право не платить налог на землю: ответ налоговой
Пенсионеры и пожилые люди в Украине могут рассчитывать на ряд льгот и государственной поддержки. В частности, на освобождение от уплаты земельного налога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Как пояснили в налоговой, пенсионеры могут не платить этот сбор при условии, что их земельный участок отвечает установленным нормативам. Однако для этого существуют четкие ограничения размера участка.
Речь о земельных наделах площадью:
- до 0,01 га, предназначенных для строительства индивидуальных гаражей;
- до 2 га для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 га для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 га для садоводства;
- до 0,25 га для строительства и обслуживания жилого дома в селах;
- до 0,15 га в поселках городского типа;
- до 0,10 га в городах.
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