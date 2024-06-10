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Деякі українці зможуть не платити земельний податок: що це означає

Фото: частину українців звільнять від земельного податку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Власники земельних ділянок, що знаходяться на прикордонних територіях Харківської області, зможуть не сплачувати земельний податок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що через зведення фортифікацій у Харківській області деякі земельні ділянки можуть не використовуватись, але вони продовжують оподатковуватись.

На цьому фоні Мінреінтеграції разом із Мінагрополітики, Мінфіном, Державною податковою службою та Харківською ОВА розробили алгоритм дій.

"Згідно з ним власників ділянок, на яких розташовані або можуть бути розташовані фортифікаційні споруди, звільнятимуть від сплати земельного податку", - уточнили у відомстві.

Відповідні рішення про податкові пільги мають ухвалити Рада оборони Харківської області та місцеві ради.

Рада оборони області затверджуватиме перелік ділянок, де зводять фортифікації. Цей перелік передадуть місцевим радам, а вони ухвалюватимуть рішення про податкові пільги. Потім про рішення повідомлять Державну податкову службу.

Хто ще може не сплачувати земельний податок

Нагадаємо, в Україні діють норми, згідно з якими земельний податок можуть не сплачувати пенсіонери та люди похилого віку.

Такі пільги діють, якщо земельні ділянки відповідають встановленим нормативам.

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