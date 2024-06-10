Некоторые украинцы смогут не платить земельный налог: что это значит
Владельцы земельных участков, которые находятся на приграничных территориях в Харьковской области, смогут не платить земельный налог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В ведомстве напомнили, что из-за возведения фортификаций в Харьковской области некоторые земельные участки могут не использоваться, но они продолжают облагаться налогом.
На этом фоне Минреинтеграции вместе с Минагрополитики, Минфином, Государственной налоговой службой и Харьковской ОВА разработали алгоритм действий.
"Согласно ему владельцев участков, на которых расположены или могут быть расположены фортификационные сооружения, будут освобождать от уплаты земельного налога", - уточнили в ведомстве.
Соответствующие решения о налоговых льготах должны принять Совет обороны Харьковской области и местные советы.
Совет обороны области будет утверждать перечень участков, где возводят фортификации. Этот перечень передадут местным советам, а они будут принимать решения о налоговых льготах. Затем о решении уведомят Государственную налоговую службу.
Кто еще может не платить земельный налог
Напомним, в Украине действуют нормы, согласно которым земельный налог могут не платить пенсионеры и пожилые люди.
Такие льготы действуют, если земельные участки отвечают установленным нормативам.
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