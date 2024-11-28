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В Киеве снова запустят трамвай до "Героев Днепра": схема движения

Киев, Четверг 28 ноября 2024 20:19
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В Киеве снова запустят трамвай до "Героев Днепра": схема движения Фото: В Киеве изменят движение автобуса на правом берегу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Творожникова

28 ноября в Киеве возобновят работу трамвая №16-К и автобуса №11-ТК. В то же время, движение автобусного маршрута №16-Т закроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КП "Киевпасстранс".

Как отмечается, это решение было принято из-за проведения ремонтных работ трамвайного пути на улице Кирилловской.

С сегодняшнего дня будет возобновлена работа временного трамвайного маршрута № 16-К "Станция метро "Героев Днепра" - Куреневский парк".

В Киеве снова запустят трамвай до &quot;Героев Днепра&quot;: схема движения

Также будет возобновлено движение временного автобусного маршрута № 11-ТК "Улица Сырецкая - Контрактовая площадь".

В Киеве снова запустят трамвай до &quot;Героев Днепра&quot;: схема движения

В то же время, движение временного автобусного маршрута № 16-Т "Станция метро "Героев Днепра" - Контрактовая площадь" закроют.

Читайте также, в Киеве появятся два новых маршрута автобусов. С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов. Оба будут двигаться через Подольский мост.

Автобусы этих маршрутов будут работать в режиме исследования пассажиропотока. В частности, маршруты №110 будут двигаться от ул. Милославской в ст. м. "Площадь Украинских Героев" и № 112 - от ул. Ивана Микитенко в ст. м. "Лукьяновская".

Раньше мы писали, что на общественном транспорте Киева просят установить таблички с маршрутами. На сайте Киевского городского совета опубликована электронная петиция, которая предлагает установить на общественном транспорте столицы таблички с маршрутами движения.

По состоянию на 15.50 25 ноября электронная петиция набрала 35 подписей (из 6 000 необходимых). Однако до конца сбора подписей осталось 59 дней.

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