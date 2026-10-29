Льгота на коммуналку пропала без предупреждения: почему это могло произойти

Украинцы, у которых есть право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут неожиданно остаться без государственной поддержки. Причиной может быть изменение доходов семьи, переезд, обновление данных в реестрах или утрата права на льготу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ .

В некоторых случаях Пенсионный фонд Украины прекращает выплаты после проверки, даже если человек не подавал соответствующего заявления.

Почему могут прекратить начисление льготы

Льгота на оплату коммунальных услуг предоставляется не всегда бессрочно. Ее назначение и размер зависят от категории получателя, доходов семьи, состава домохозяйства и других обстоятельств.

Одна из возможных причин прекращения выплат - изменение доходов. Для категорий граждан, которым льгота назначается с учетом доходов семьи, Пенсионный фонд проводит соответствующие проверки. Если среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев превышает установленный предел, право на льготу утрачивается.

В 2026 году предельный доход для получения таких льгот составляет 4660 гривен на человека в месяц. При этом данное ограничение касается не всех льготников: для отдельных категорий граждан законодательство предусматривает льготы независимо от дохода.

В таком случае следует проверить, может ли домохозяйство получать жилищную субсидию вместо льготы.

Еще одна причина - назначение жилищной субсидии. Если человеку назначили субсидию, предоставление льготы прекращается с месяца, следующего за месяцем назначения субсидии.

Основанием для прекращения выплат также может быть смерть получателя, утрата права на льготу или личное заявление о прекращении ее предоставления.

Какие изменения нужно сообщать Пенсионному фонду

Даже если льготный статус человека не изменился, актуальность данных в государственных реестрах имеет значение. Если обстоятельства, от которых зависит предоставление помощи, изменились, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд.

В частности, сообщить об изменениях необходимо в случае:

смены места жительства;

изменения состава семьи, на членов которой распространяется льгота;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления;

изменения персональных данных;

изменения льготной категории или срока действия документа, подтверждающего право на льготу.

На уведомление о соответствующих изменениях отводится 30 календарных дней. Если сведения не обновить, это может повлиять на перерасчет и дальнейшее предоставление помощи.

Например, после переезда льготника или изменения количества членов семьи данные, на основании которых рассчитывается выплата, могут потребовать обновления. В результате размер льготы может измениться или ее предоставление могут прекратить.

При этом не каждое изменение означает автоматическую потерю помощи. В некоторых случаях достаточно актуализировать сведения и произвести перерасчет.