Девять лет в плену РФ: домой вернулся украинец, которого россияне схватили 17-летним

Во время обмена пленными и заключенными с Россией 14 августа домой вернулся Богдан Ковальчук, которого оккупанты схватили в возрасте 17 лет. Парень пробыл в плену более девяти лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Hromadske.
Изданию возвращение парня домой подтвердила его бабушка. По ее словам, они уже созвонились, вскоре женщина поедет в Киев встречать внука из плена.
Оккупанты схватили Ковальчука в 2016 году. На тот момент Богдану было 17 лет, он жил во временно оккупированной россиянами Ясиноватой. Ковальчук пытался выехать в Торецк (тогда еще Дзержинск), чтобы завершить обучение и получить диплом Украины. Но на блокпосту его схватили пророссийские террористы.
Ковальчука обвинили в якобы работе на Службу безопасности Украины, в частности в подрыве автомобилей и здания оккупационной "полиции", которую создали пророссийские террористы из организации "ДНР".
В 2018 году так называемый "суд" вынес парню "приговор" - приговорил его к 10 годам заключения и отправил в колонию во временно оккупированном Торезе. Украина добилась освобождения Ковальчука, как гражданского заложника российского режима. 14 августа его обменяли среди других более 80 граждан Украины.
Напомним, что 14 августа из российского плена также вернули бывшего командира легендарного минного тральщика "Геническ" старшего мичмана Александра Бойчука. Корабль уничтожили оккупанты, а сам Бойчук в 2022 году попал в плен.
Украина и Россия 14 августа провели очередной обмен пленными. Домой вернулось 84 украинца, среди которых как военные, так и гражданские. Особенность этого обмена - домой вернулось более 50 гражданских, многих удерживали в застенках РФ с 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.
Интересно, что по данным СМИ, в течение войны через тайный канал Украина и Россия обменяли более 10 000 военнослужащих. Систематичность обменов делает этот канал уникальным явлением современной войны.