Deutsche Bank за відмивання російських грошей загрожують штрафи

Німецькому Deutsche Bank за його роль у схемі з відмивання грошей російських клієнтів на суму у 20 млрд долларів загрожують штрафи. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на внутрішній звіт банку.

Також банку загрожують судові позови.

"Проблемному німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи, судові позови та ймовірне переслідування вищого керівництва за його роль у російській схемі з відмивання грошей на суму у 20 млрд доларів", - пише видання.

У звіті вказано, що банк визнає високий ризик того, що регулятори в Сполучених Штатах Америки та Британії застосують "значні дисциплінарні заходи" проти нього.

Банк, крім того, визнає, що скандал завдав шкоди його "глобальному бренду" та, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.

Слідство вважає, що Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей під назвою "Глобальна пральня". Російський криміналітет, пов'язаний з Кремлем та ФСБ, використовував схему між 2010 і 2014 роками для трансферу грошей у західну фінансову систему. Загальна сума грошей у схемі може сягати 80 млрд доларів.

Також зазначається, що з 2011 по 2018 рік Deutsche Bank заплатив штрафів на суму 14,5 млрд доларів за сумнівні схеми пов'язані з російськими клієнтами.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Німеччині працівники прокуратури, поліції, податкової поліції і федеральної поліції проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті і інших містах. Так, прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Співробітників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переказі неоподатковуваних доходів на рахунки Deutsche Bank.

Як писало РБК-Україна раніше, Федеральна корпорація зі страхування вкладів США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank у список банків з серйозними загрозами фінансової спроможності.