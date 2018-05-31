Американська філія Deutsche Bank потрапив до списку проблемних банків

Він може перейти під управління влади США

Федеральна корпорація зі страхування внесків США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) у список банків з серйозними загрозами фінансовій спроможності. Про це пише The Financial Times.

Згідно з інформацією видання, активи банку становлять понад 42,1 млрд доларів.

Згідно зі статистикою FDIC, яку наводить FT, в I кварталі 2018 року кількість проблемних банків у США зменшилася з 95 до 92. Однак сукупні активи, що належать проблемним банкам, за цей період збільшилися з 13,9 млрд доларів до 56,4 млрд доларів. Хоча назви банків не наводяться федеральним агентством, FT відзначає, що вартість активів зросла на суму, приблизно рівну вартості активів американської "дочки" Deutsche Bank. Джерело, знайоме з ситуацією, підтвердив, що причиною цього стало включення в список DB замість виключених фінансових установ.

FDIC відмовилося прокоментувати це повідомлення, зазначивши, що не розкриває назви банків, побоюючись можливого погіршення їх становища. В DB також відмовилися дати коментар. У той же час у компанії відзначили, що кінцевий її власник (Deutsche Bank AG) має хороші резерви ліквідності і не відчуває проблем з активами. У материнської компанії, коментуючи внесення "дочки" в список, зазначили, що "приділяють особливу увагу усуненню виявлених недоліків в операційній діяльності в США".

Список проблемних банків США, що складається FDIC, як зазначає Financial Times, є індикатором стану банківської системи Сполучених Штатів. У розпал світової фінансової кризи, у 2009 році, число банків у цьому списку досягало 884. Рейтинг банків, на основі якого складається список, ведеться групою експертів. У тому випадку, якщо банку, який потрапив в список, не вдалося впоратися з проблемами в термін, FDIC може взяти на себе управління його діяльністю.

Нагадаємо, новий глава Deutsche Bank Крістіан Зевинг планує скоротити понад 7 тисяч робочих місць, щоб зменшити витрати і відновити рентабельність банку після декількох років невдалих спроб.