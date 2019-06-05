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Deutsche Bank конфіскував у Венесуели 20 тонн золота, - Bloomberg

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 05:31
Deutsche Bank конфіскував у Венесуели 20 тонн золота, - Bloomberg
Фото: Deutsche Bank (Wikimedia)

Конфісковане золото було надане Каракасом у 2016 році як застава за кредитом

Німецький Deutsche Bank AG конфіскував у Венесуели 20 тонн золота, оскільки вона не виконала умов угоди за кредитом на 750 млн доларів, який отримала у цього банку. Про це повідомили два знайомі з ситуацією джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Конфісковане золото було надане Каракасом як застава за кредитом.

Зазначається, що Венесуела отримала зазначений кредит у 2016 році готівкою.

Термін виплати кредиту мав закінчитися в 2021 році, однак через пропущені платежі за відсотками зобов'язання Венесуели перед німецьким банком були погашені достроково.

Видання повідомляє, що представник Deutsche Bank відмовився прокоментувати зазначену інформацію.

Водночас прибічники лідера опозиції Венесуели, тимчасового президента Хуана Гуайдо попросили Deutsche Bank внести на рахунок, доступу до якого не буде у чинного президента Ніколаса Мадуро, 120 млн доларів, що на їхню думку, дорівнює різниці в ціні золота з часу його придбання до нинішнього рівня.

"Ми зв'язуємося із Deutsche Bank, щоб домовитися про умови, відповідно з якими різниця, що належить Центральному банку Венесуели, буде виплачуватися законному уряду Венесуели", - повідомив венесуельський опозиціонер Хосе Ігнасіо Ернандес, призначений Гуайдо спецпрокурором Боліваріанської Республіки.

Нагадаємо, британська компанія De La Rue, яка друкує близько третини всіх банкнот світу, втратила 18 млн фунтів у зв'язку з тим, що центральний банк Каракаса не зміг сплатити борг через санкції.

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