Центробанк Венесуели не віддав борг найбільшому виробникові банкнот

Фото: Британська компанія De La Rue (twitter.com BD_Arica)

Британська компанія De La Rue втратила 18 млн фунтів

Британська компанія De La Rue, яка друкує близько третини всіх банкнот світу, втратила 18 млн фунтів у зв'язку з тим, що центральний банк Каракаса не зміг виплатити борг через санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з клієнтами, вони дійсно хочуть погасити цей борг", - заявила фінансовий директор компанії Хелен Вілліс.

Агентство Reuters уточнює, що борг Венесуела не може віддати із-за накладених на неї міжнародних санкцій. З 2013 року, коли президент країни Ніколас Мадуро став президентом, ВВП республіки скоротився на 52,3%, а інфляція зросла зі 180% до 130 000% на рік.

Крім того, доходи від продажу нафти знизилися в три рази, а її видобуток впав до історичного мінімуму - 740 тис. бар./день.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Венесуелі в 2018 році інфляція склала 130060 відсотків. Венесуельський регулятор оприлюднив статистику по інфляції вперше за три роки. Згідно з опублікованими даними банку, в 2016 році темпи зростання дорожнечі в країні склали 274,4, а в 2017 - 862,6%.