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Детонации и обстрелы. Глава МАГАТЭ вновь призвал создать безопасную зону вокруг ЗАЭС

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Пятница 21 апреля 2023 22:25
Детонации и обстрелы. Глава МАГАТЭ вновь призвал создать безопасную зону вокруг ЗАЭС Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь призвал стороны создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"Я увидел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда посетил Запорожскую атомную электростанцию чуть более трех недель назад", - заявил он.

Гросси добавил, что эксперты МАГАТЭ часто слышат звуки детонации и обстрелов возле атомной электростанции.

"С тех пор наши эксперты на объекте часто сообщали о слышимых детонациях, временами предполагая интенсивный обстрел недалеко от объекта. Я глубоко обеспокоен ситуацией на заводе", - добавил он.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС.

Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, предусматривающую сужение зоны безопасности вокруг станции.

Также Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск оккупантов.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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