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Детонації та обстріли. Глава МАГАТЕ знову закликав створити безпечну зону навколо ЗАЕС

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П'ятниця 21 квітня 2023 22:25
Детонації та обстріли. Глава МАГАТЕ знову закликав створити безпечну зону навколо ЗАЕС Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі знову закликав сторони створити зону безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Я побачив явні ознаки військових приготувань у цьому районі, коли відвідав Запорізьку атомну електростанцію трохи більше ніж три тижні тому", - заявив він.

Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ часто чують звуки детонації та обстрілів біля атомної електростанції.

"Відтоді наші експерти на об'єкті часто повідомляли про чутні детонації, часом припускаючи інтенсивний обстріл недалеко від об'єкта. Я глибоко стурбований ситуацією на заводі", - додав він.

Нагадаємо, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС.

Він заявив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка передбачає звуження зони безпеки довкола станції.

Також Гроссі зазначив, що Запорізьку АЕС неможливо захистити, оскільки біля станції збільшилась кількість військ окупантів.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
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