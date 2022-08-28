Діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 1112 українських дітей постраждали від дій окупантів. З них 379 дітей загинули, ще 733 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 44.

Так, 26 серпня в результаті ворожого обстрілу житлової інфраструктури селища Кам'янка Пологівського району Запорізької області загинули два хлопчики: 8 років і рік і 8 місяців.

Нагадаємо, вночі 28 серпня росіяни обстріляли Запоріжжя. Двоє людей постраждали.

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