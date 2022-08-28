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Дети продолжают погибать из-за российской агрессии: новые данные

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Киев, Воскресенье 28 августа 2022 09:53
Дети продолжают погибать из-за российской агрессии: новые данные Фото: Дети продолжают погибать из-за российской агрессии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России более 1112 украинских детей пострадали от действий оккупантов. Из них 379 детей погибли, еще 733 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего от российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 44.

Так, 26 августа в результате вражеского обстрела жилой инфраструктуры поселка Каменка Пологовского района Запорожской области погибли два мальчика: 8 лет и год и 8 месяцев.

Напомним, ночью 28 августа россияне обстреляли Запорожье. Два человека пострадали.

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