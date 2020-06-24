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Діти з постраждалих від негоди областей зможуть скласти ЗНО в додаткову сесію

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 17:07
Діти з постраждалих від негоди областей зможуть скласти ЗНО в додаткову сесію
Фото: складання іспиту (freepik.com)

Для цього необхідно звернутися в регіональний ЦОЯО

Випускники з постраждалих від негоди західних областей отримають змогу скласти зовнішнє незалежне оцінювання у додатковій сесії. Це стосується дітей, які через стихію не зможуть скласти ЗНО під час основної сесії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України.

У міністерстві зазначили, що діти з Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей, які не зможуть безпечно дістатися до пункту тестування для складання ЗНО, матимуть змогу взяти участь у додатковій сесії.

"Близько 100 дітей заблоковані та швидше за все не будуть мати можливість скласти ЗНО. Це питання буде вирішене у всіх областях, якщо така ситуація з'явиться в ще якихось областях чи населених пунктах", - заявив сьогодні на брифінгу прем'єр Денис Шмигаль.

Як пояснили у відомстві, щоб перенести участь в ЗНО через стихійне лихо, потрібно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Додаткову сесію ЗНО проводитимуть з 24 липня до 10 серпня цього року.

Нагадаємо, цього тижня сильні зливи спричинили масштабні повені в західних областях України. Зруйновані дороги державного значення, пошкоджено інфраструктуру та домогосподарства.

Нагадаємо, проведення ЗНО-2020 дозволила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, основна сесія почнеться вже з 25 червня.

Очікується, що ситуація з паводками на заході України стабілізується вже до кінця цього тижня.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГідрометцентрВНОпаводок
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