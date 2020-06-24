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Дети из пострадавших от непогоды областей смогут сдать ВНО в дополнительную сессию

Новости » Общество     24.06.2020 - 17:07
Дети из пострадавших от непогоды областей смогут сдать ВНО в дополнительную сессию
Фото: сдача экзамена (freepik.com)

Для этого необходимо обратиться в региональный ЦОКО

Выпускники из пострадавших от непогоды западных областей получат возможность сдать внешнее независимое оценивание в дополнительной сессии. Это касается детей, которые из-за стихии не смогут сдать ВНО во время основной сессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В министерстве отметили, что дети из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, которые не смогут безопасно добраться к пункту тестирования для сдачи ВНО, будут иметь возможность принять участие в дополнительной сессии.

"Около 100 детей заблокированы и скорее всего не будут иметь возможность сдать ВНО. Этот вопрос будет решен во всех областях, если такая ситуация появится еще в каких-то областях или населенных пунктах", - заявил сегодня на брифинге премьер Денис Шмыгаль.

Как пояснили в ведомстве, чтобы перенести участие в ВНО из-за стихийного бедствия, нужно обратиться в региональный центр оценивания качества образования.

Дополнительная сессия ВНО будет проводиться с 24 июля до 10 августа этого года.

Напомним, на этой неделе сильные ливни вызвали масштабные наводнения в западных областях Украины. Разрушены дороги государственного значения, повреждены инфраструктура и домохозяйства.

Напомним, проведение ВНО-2020 разрешила Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, основная сессия начнется уже с 25 июня.

Ожидается, что ситуация с паводками на западе Украины стабилизируется уже до конца этой недели.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГидрометцентрВНОпаводок
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