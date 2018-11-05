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Детектив НАБУ вручив Мартиненку повістку про виклик на допит

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 12:06
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Мартиненко викинув повістку та заявив, що детектив не мав права її вручати

Детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручив екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку про виклик на допит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, сьогодні, 5 листопада 2018 року, в Шевченківському районному суді Києва перед початком судового засідання по справі Мартиненка детектив НАБУ вручив екс-депутату повістку про виклик на допит у якості свідка на виконання запиту про міжнародну правову допомогу Чехії. У свою чергу, Мартиненко кинув повістку на підлогу та заявив, що детектив не мав права її вручати. Він також заявив, що дії НАБУ свідчать про "провальність" справи проти нього.

"Коли справа пішла провально, коли вони бачать, що немає ні складу злочину, ніякої доказової бази, вони почали робити інші справи, зробили міжсобійчик з якимись іноземцями в обхід Генеральної прокуратури, що вони викликають на допит в рамках міжнародної правової допомоги", - заявив він, зазначивши, що міжнародна правова допомога йде виключно через ГПУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні суд має продовжити розгляд справи підозрюваного у мільйонних розкраданнях екс-депутата. Зокрема, сьогодні мають продовжити зачитувати обвинувальний акт, в якому залишилась менша частина (13 сторінок).

Додамо, Мартиненка звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат". 

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Новини України Микола МартиненкоНАБУ
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