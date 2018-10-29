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Суд щодо екс-депутата Мартиненка перенесли на 5 листопада

Новини » Політика    29.10.2018 - 09:49
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Суддя Володимир Бугіль розглядає іншу кримінальну справу

Судове засідання у справі підозрюваного у мільйонних розкраданнях екс-депутата Миколи Мартиненка перенесли у зв'язку з тим, що суддя Володимир Бугіль розглядає іншу кримінальну справу. Про це повідомили в канцелярії Шевченківського суду, передає РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

Суддя Бугіль є одним з трьох в колегії суддів, які розглядають справу Мартиненка.

"Зараз Бугіль перебуває в нарадчій кімнаті у справі щодо обвинуваченого в шахрайстві члена Вищої ради правосуддя Гречківського", - повідомили у канцелярії.

Відтак розгляд справи Мартиненка перенесли на 5 листопада. На наступному засіданні мають продовжити зачитувати обвинувальний акт, в якому залишилась менша частина (13 сторінок).

Зазначимо, Мартиненка звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат". 

Окрім того, у "справі Мартиненка" шестеро обвинувачених: сам Микола Мартиненко, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець, гендиректор "СхідГЗК" Олександр Сорокін, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, екс-заступник директора "СхідГЗК" Руслан Журило і топ-менеджер ДП "Енергоатом" Валерій Васильков.

 

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