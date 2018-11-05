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Детектив НАБУ вручил Мартыненко повестку о вызове на допрос

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 12:06
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Мартыненко выбросил повестку и заявил, что детектив не имел права ее вручать

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручил экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку о вызове на допрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, сегодня, 5 ноября 2018 года, в Шевченковском районном суде Киева перед началом судебного заседания по делу Мартыненко детектив НАБУ вручил экс-депутату повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля, исполняя запрос о международной правовой помощи Чехии. В свою очередь, Мартыненко бросил повестку на пол и заявил, что детектив не имел права ее вручать. Он также заявил, что действия НАБУ свидетельствуют о "провальности" дела против него.

"Когда дело пошло провально, когда они видят, что нет ни состава преступления, никакой доказательной базы, они начали делать другие дела, сделали межусобойчик с какими-то иностранцами в обход Генеральной прокуратуры, что они вызывают на допрос в рамках международной правовой помощи", - заявил он, отметив, что международная правовая помощь идет исключительно через ГПУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня суд должен продолжить рассмотрение дела подозреваемого в миллионных хищениях экс-депутата. В частности, сегодня должны продолжить зачитывать обвинительный акт, в котором осталась меньшая часть (13 страниц).

Добавим, Мартыненко обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный Горно-обогатительный комбинат".

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Новости Украины Николай МартыненкоНАБУ
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