Десятки взрывов прогремели над Харьковской областью: что известно

Около 1 часа ночи 11 июля в Чугуевской громаде Харьковской области было шумно. В регионе на момент этого была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов Общественного.
Действительно, в 00:41 в г. Харьков и Харьковской территориальной громаде была объявлена воздушная тревога. По сообщению Воздушных сил Украины, регион атаковали вражеские БПЛА типа Shahed.
А уже в 1:22 стало известно, что около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде на Харьковщине.
Напомним, в ночь на 9 июля оккупанты атаковали Украину 728 беспилотниками типа "Шахед" и "Гербер". Следующей ночью, 10 июля, враг снова выпустил по стране 397 ударных дронов Shahed и дронов-приманок. В результате за два дня общее количество запущенных беспилотников достигло 1125.
Кстати, эксперт по авиации Валерий Романенко призвал не поддаваться панике из-за сообщений о тысячах дронов в сутки, назвав это преувеличением. Он предложил сравнить реальные статистические данные запусков БПЛА за первые десять дней июля и июня.
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