Десятки взрывов прогремели над Харьковской областью: что известно

Действительно, в 00:41 в г. Харьков и Харьковской территориальной громаде была объявлена воздушная тревога. По сообщению Воздушных сил Украины, регион атаковали вражеские БПЛА типа Shahed.

А уже в 1:22 стало известно, что около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде на Харьковщине.