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Десятки тисяч поляків вийшли на акції в підтримку членства Польщі в ЄС

Автор: Дмитро Левицький

У Польщі у неділю, 10 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст, щоб висловити підтримку членства країни в Європейському союзі. За попередніми оцінками, участь лише в акції у Варшаві взяли близько 100 тисяч поляків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Акції прокотилися багатьма польськими містами, зокрема демонстрації відбулися в Кракові, Познані, Вроцлаві та Щецині. Основним лозунгом акцій стало "Я залишаюся в Союзі".

Основна акція відбувалася на Замковій площі у Варшаві. На цій демонстрації, зокрема, був присутнім лідер опозиції та колишній голова Європейської ради Дональд Туск.

Фото: багатотисячні протести в Польщі (RMF24, PAP)

Що цьому передувало

У четвер Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що європейське право не може бути вище національного законодавства. У Європейському союзі дуже гостро відреагували на таке рішення польського суду.

Зокрема, глава Європарламенту Давид Сассолі пригрозив наслідками, а Європейська народна партія, яка є найбільшою фракцією в ЄП, заявила, що Польща стала на шлях Polexit, тобто виходу з ЄС.

Нагадаємо, після цього польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща не планує виходити з Євросоюзу.

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