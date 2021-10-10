Десятки тисяч поляків вийшли на акції в підтримку членства Польщі в ЄС

Акції прокотилися багатьма польськими містами, зокрема демонстрації відбулися в Кракові, Познані, Вроцлаві та Щецині. Основним лозунгом акцій стало "Я залишаюся в Союзі".

Основна акція відбувалася на Замковій площі у Варшаві. На цій демонстрації, зокрема, був присутнім лідер опозиції та колишній голова Європейської ради Дональд Туск.

Фото: багатотисячні протести в Польщі (RMF24, PAP)

Що цьому передувало

У четвер Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що європейське право не може бути вище національного законодавства. У Європейському союзі дуже гостро відреагували на таке рішення польського суду.

Зокрема, глава Європарламенту Давид Сассолі пригрозив наслідками, а Європейська народна партія, яка є найбільшою фракцією в ЄП, заявила, що Польща стала на шлях Polexit, тобто виходу з ЄС.