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Десятки тысяч поляков вышли на акции в поддержку членства в ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше в воскресенье, 10 октября, десятки тысяч людей вышли на улицы городов, чтобы выразить поддержку членства страны в Европейском союзе. По предварительным оценкам, участие только в акции в Варшаве приняли около 100 тысяч поляков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Акции прокатились по многим польским городам, в частности демонстрации состоялись в Кракове, Познани, Вроцлаве и Щецине. Основным лозунгом акций стало "Я остаюсь в Союзе".

Основная акция проходила на Замковой площади в Варшаве. На этой демонстрации, в частности, присутствовал лидер оппозиции и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Фото: многотысячные протесты в Польше (RMF24, PAP)

Что этому предшествовало

В четверг Конституционный суд Польши вынес решение о том, что европейское право не может быть выше национального законодательства. В Европейском союзе очень остро отреагировали на такое решение польского суда.

В частности, глава Европарламента Давид Сассоли пригрозил последствиями, а Европейская народная партия, которая является крупнейшей фракцией в ЕП, заявила, что Польша стала на путь Polexit, то есть выхода из ЕС.

Напомним, после этого польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не планирует выходить из Евросоюза.

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