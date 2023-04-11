Оккупанты обстреляли два района в Сумской области

Сегодня, 11 апреля, российские военные обстреляли пограничные территории Сумской области. Враг ударил из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Північ" в Telegram .

"С 11:20 до 11:30 11.04.2023 зафиксировали три "прилета", вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Ходино...С 11:10 до 11:30 зафиксировано семь "прилетов", вероятно из миномета 120 мм н.п. Бунякино", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, информации о жертвах или разрушении инфраструктуры нет.