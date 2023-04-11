ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли два района в Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Вторник 11 апреля 2023 15:40
Оккупанты обстреляли два района в Сумской области Фото: оккупанты обстреляли два района в Сумской области (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 11 апреля, российские военные обстреляли пограничные территории Сумской области. Враг ударил из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Північ" в Telegram.

"С 11:20 до 11:30 11.04.2023 зафиксировали три "прилета", вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Ходино...С 11:10 до 11:30 зафиксировано семь "прилетов", вероятно из миномета 120 мм н.п. Бунякино", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, информации о жертвах или разрушении инфраструктуры нет.

Ранее мы писали о том, что сегодня годовщина деоккупации Сумской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как освобождали регион.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область окупанти
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года