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"Десна" поступилася "Вольфсбургу" в своєму дебютному матчі Ліги Європи

Автор: Вера Олейник

Без шансів для чернігівського клубу

Чернігівська "Десна" програла німецькому "Вольфсбургу" в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч проходила на стадіоні АОК у Вольфсбурзі і завершилася з рахунком 2:0.

Рахунок у грі відкрив Жозу Гілявогі на 16 хвилині поєдинку. Другий гол за "вовків" забив вже в доданий час матчу Даніель Гінчек, який вийшов на заміну. "Сіверяни" грали в меншості з 60 хвилини після того, як захисник Йоонас Тамм отримав друге попередження. Для підопічних Олександра Рябоконя це була дебютна гра в Лізі Європи.

Команди проводять одну зустріч на цій стадії замість звичних двох через пандемію коронавірусу. "Вольфсбург" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє з переможцем пари "Санкт-Галлен" (Швейцарія) - АЕК (Греція).

Нагадаємо, напередодні гри "Десна" продала свого ключового форварда Олександра Філіппова в бельгійський "Сент-Трюйден".

Прогноз погоди
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