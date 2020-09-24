Вольфсбург - Десна: дебютний матч чернігівців у Лізі Європи

Фото: "Десна" перед грою з "Вольфсбургом" (facebook.com/desnafc)

"Вольфсбург" і "Десна" зіграють в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:15, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають явним фаворитом зустрічі німецький клуб. Олександр Рябоконь взяв на гру 22 футболістів.

24 вересня 21:15

Вольфсбург, стадіон АОК

Для німців це буде третя зустріч проти української команди протягом року. У минулому сезоні на груповому етапі ЛЄ "Вольфсбург" зустрічався з "Олександрією", яку обіграв двічі - 3:1 вдома та 1:0 на виїзді. Потім їх суперником по 1/8 фіналу турніру став донецький "Шахтар", якому без шансів поступилися (1:2 вдома і 0:3 в гостях).

Прев'ю

Чернігівці в минулому сезоні були близькі до бронзових медалей, які дають пряму путівку в груповий етап. Однак команда, Олександра Рябоконя фінішувала на четвертому місці, тому вони стартують цієї стадії розіграшу турніру.

А ось "вовки" пробилися до третього кваліфраунду завдяки розгромній перемозі на виїзді над албанським "Кукесі" - 4:0. У Бундеслізі минулого сезону "Вольфсбург" зайняв лише сьоме місце.

Прогноз букмекерів

Фахівці не вірять в українську команду і вважають фаворитами німців. На перемогу "Вольфсбурга" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,14, то як успіх "Десни" оцінений у 15,00, нічия - 6,50. Ймовірність виходу "вовків" у наступний раунд турніру також значно вище - 1,09 проти 7,10 у "сіверян".

Де дивитись

Матч відбудеться у четвер, 24 вересня, на арені AOK Stadion - одному зі стадіонів німецького "Вольфсбурга" в однойменному місті. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:15 за київським часом. У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал "Футбол 1".

Що далі

На цій стадії переможець визначається в одному матчі. У разі перемоги підопічні Олександра Рябоконя за вихід в груповий раунд турніру посперечаються з переможцем пари "Санкт-Галлен" (Швейцарія) - АЕК (Греція).