ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Десна" уступила "Вольфсбургу" в своем дебютном матче Лиги Европы

Автор: Вера Олейник

Без шансов для черниговского клуба

Черниговская "Десна" проиграла немецкому "Вольфсбургу" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе АОК в Вольфсбурге и завершилась со счетом 2:0.

Счет в игре открыл Жозуа Гилявоги на 16 минуте поединка. Второй гол за "волков" забил вышедший на замену Даниэль Гинчек уже в добавленное время матча. "Северяне" играли в меньшинстве с 60 минуты после того, как защитник Йоонас Тамм получил второе предупреждение. Для подопечных Александра Рябоконя это была дебютная игра в Лиге Европы.

Команды проводят одну встречу на этой стадии вместо привычных двух из-за пандемии коронавируса. "Вольфсбург" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).

Напомним, накануне игры "Десна" продала своего ключевого форварда Александра Филиппова в бельгийский "Сент-Трюйден".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЧерниговЛига Европыквалификация