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Минобороны Британии объявило о передаче Украине крупнейшего пакета помощи: что в него вошло

Суббота 11 мая 2024 17:02
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Минобороны Британии объявило о передаче Украине крупнейшего пакета помощи: что в него вошло Фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Великобритании объявило о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter.

"Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи. Наряду с военным финансированием в размере 500 млн фунтов стерлингов Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование", - говорится в сообщении.

В частности, Британия передает:

  • 4 миллиона боеприпасов
  • более 1600 ракет
  • 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Husky Tactical Support Vehicle (TSV) - британский военный автомобиль, предназначенный для выполнения задач, требующих защиты и маневренности. Вот описание его ключевых характеристик:

Husky был задействован в Афганистане и Ираке, обеспечивая материально-техническую поддержку и защиту войск. Это был не самый большой или тяжелый бронетранспортер, но он обеспечивал хороший баланс мобильности и защиты для миссий, где важна маневренность.

Помощь Украине от Британии

В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность поставки Украине прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.

22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о выделении 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве новой военной помощи Украине. В эту сумму входят беспилотники и средства противовоздушной обороны.

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