Минобороны Британии объявило о передаче Украине крупнейшего пакета помощи: что в него вошло
Министерство обороны Великобритании объявило о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter.
"Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи. Наряду с военным финансированием в размере 500 млн фунтов стерлингов Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование", - говорится в сообщении.
В частности, Британия передает:
- 4 миллиона боеприпасов
- более 1600 ракет
- 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.
Husky Tactical Support Vehicle (TSV) - британский военный автомобиль, предназначенный для выполнения задач, требующих защиты и маневренности. Вот описание его ключевых характеристик:
Husky был задействован в Афганистане и Ираке, обеспечивая материально-техническую поддержку и защиту войск. Это был не самый большой или тяжелый бронетранспортер, но он обеспечивал хороший баланс мобильности и защиты для миссий, где важна маневренность.
Помощь Украине от Британии
В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность поставки Украине прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.
10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.
22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о выделении 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве новой военной помощи Украине. В эту сумму входят беспилотники и средства противовоздушной обороны.
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