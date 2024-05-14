Дешевле сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии

Западным союзникам намного дешевле сдерживать российского диктатора Владимира Путина здесь и сейчас, чем разрешить ему победить в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в эфире BBC .

"Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. Вопрос в том, что это значит? Я не думаю, что агрессор должен быть вознагражден, и, наконец, именно Украина должна решить, готова ли она к урегулированию", - сказал Шаппс.

Он также обратился к союзникам, объяснив, почему следует продолжать оказывать необходимую помощь Украине.

"Мое простое послание к миру и, в частности, в США, заключается в том, что гораздо дешевле защищать и, соответственно, сдерживать Путина здесь и сейчас, чем позволить ему победить", - подчеркнул глава Минобороны Британии.

Он отметил, что победа России в войне в Украине позволит "автократам в других странах думать, что остальной мир - это вещь, которую можно захватывать".