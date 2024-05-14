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Дешевше стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти, - міністр оборони Британії

Велика Британія, Вівторок 14 травня 2024 18:24
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Дешевше стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти, - міністр оборони Британії Фото: міністр оборони Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Західним союзникам набагато дешевше стримувати російського диктатора Володимира Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса в ефірі BBC.

"Дуже важливо, щоб Путін не виграв цю війну. Питання в тому, що це означає? Я не думаю, що агресор повинен бути винагороджений, і, врешті-решт, саме Україна повинна вирішити, чи готова вона до врегулювання", - сказав Шаппс.

Він також звернувся до союзників, пояснивши, чому варто продовжувати надавати необхідну допомогу Україні.

"Моє просте послання до світу і, зокрема до США, полягає в тому, що набагато дешевше захищати й, відповідно, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти", - наголосив глава Міноборони Британії.

Він зазначив, що перемога Росії у війні в Україні дозволить "автократам в інших країнах думати, що решта світу - це річ, яку можна захоплювати".

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія оголосила про виділення Україні нової військової допомоги у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів. У цю суму входять безпілотники та засоби ППО.

Також Британія розглядає можливість надання Києву прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників та ракет.

До того ж 10 квітня Україна та Британія підписали рамкову угоду про співпрацю у галузі оборонного обладнання.

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