Дешевше стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти, - міністр оборони Британії

Західним союзникам набагато дешевше стримувати російського диктатора Володимира Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса в ефірі BBC .

"Дуже важливо, щоб Путін не виграв цю війну. Питання в тому, що це означає? Я не думаю, що агресор повинен бути винагороджений, і, врешті-решт, саме Україна повинна вирішити, чи готова вона до врегулювання", - сказав Шаппс.

Він також звернувся до союзників, пояснивши, чому варто продовжувати надавати необхідну допомогу Україні.

"Моє просте послання до світу і, зокрема до США, полягає в тому, що набагато дешевше захищати й, відповідно, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти", - наголосив глава Міноборони Британії.

Він зазначив, що перемога Росії у війні в Україні дозволить "автократам в інших країнах думати, що решта світу - це річ, яку можна захоплювати".