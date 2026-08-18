Дешевле горючее – хуже? Как водителям проверить качество бензина и выбрать АЗС

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Переплата за горючее на премиальных АЗС частично компенсируется бонусными программами.

До конца августа рынок горючего, вероятно, будет стабильным с возможностью незначительного снижения цен.

Основной риск для мирового рынка нефти – возможные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии.

В прифронтовых регионах водителям следует иметь запас горючего из-за возможных перебоев со снабжением.

Качество дешевого горючего может отличаться, но проблемы возникают не только на небольших АЗС.

Лучший ориентир для водителя – собственный опыт и репутация заправки, а не только цена на потолке.

АЗС – не только о топливе: за что платят водители

– Разница в цене между ''Укрнафтой'' и премиум-сетями уже превышает 300 гривен на баке. Стоит ли водителям переплачивать за бренд или это исключительно маркетинг?

– Не все так однозначно, как вы говорите. Эти 300 грн на баке часто возвращаются бонусами, потому очевидной переплаты нет.

Если посмотреть на маркетинговые механизмы, то так оно и выходит. У Укрнафты гораздо меньшие скидки, чем у некоторых других сетей. Кроме того, когда водители заправляются, им нужно не только горючее, но и сервис. Они хотят чувствовать себя более комфортно.

Поэтому на премиальные АЗС едут не только за горючим, но и за дополнительным чувством уверенности. За это и платят чуть больше. Так было всегда.

– Почему на одной заправке топливо стоит дешевле, а на другой – дороже? Действительно ли налоги на литр горючего в разных сетях могут отличаться в два-три раза?

– Дело не в налогах, а в алчности. Кто-то платит налоги полностью, а кто-то – нет. Налоги одинаковы для всех, мы живем в едином экономическом пространстве. Просто кто работает честно, а кто ищет способы сэкономить.

Кто платит все, кто - только часть. У кого зарплаты официальные, у кого – в конвертах. У кого-то стоят схемы, чтобы горючее не проходило по счетчику, а у кого-то все официально. Потому и возникает такая разница.

Наш бизнес до сих пор остается частично серым. Но это уже вопрос налоговиков.

Стелы замерли, но есть неочевидная угроза роста цен

- Увидим ли мы на стелах какие-то новые ценники до конца августа или рынок окончательно зафиксировался?

– Сейчас рынок зафиксировался. Но я не могу сказать, что будет до конца августа, потому что рынок достаточно волатильный и возможны определенные всплески.

На мой взгляд, сейчас имеем фиксацию с небольшой возможностью для снижения . Однако это зависит от многих факторов. Например, от погоды, ситуации на Дунае, возможности увеличить поставки по Дунаю или через южное направление.

Также есть фактор США. Если там начнутся штормы и сократятся отгрузки в Европу, котировки в Европе могут резко возрасти. Штормовой сезон приходится преимущественно на сентябрь, хотя иногда ураганы начинаются в конце августа и продолжаются до октября.

Так происходит каждый год, но насколько сложной будет ситуация в этот раз, пока неизвестно. В прошлом году последствия штормов были достаточно серьезными.

Поэтому существуют погодные факторы, которые могут влиять на котировки в Европе, а затем и в Украине. Но это более долгосрочные причины.

Если говорить о более коротких периодах, то относительно Ирана ничего особенного мы не ожидаем. Ситуация с Ормузским проливом уже ясна: она будет перекрыта надолго, но рынок уже адаптировался к работе в таких условиях. Поэтому каких-либо резких изменений пока не ожидается.

– Если конфликт на Ближнем Востоке обострится с новой силой, вернется ли угроза дизеля по 100 грн или рынок уже адаптировался?

– Само перекрытие Ормузского пролива уже не будет иметь такого влияния. Работают нефтепроводы, есть альтернативные маршруты поставок.

В Саудовской Аравии действует мощный нефтепровод, в Объединенных Арабских Эмиратах также работает свой маршрут транспортировки. Поэтому влияние перекрытия пролива уже не критично.

Другое дело – возможные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии или нефтяным месторождениям. Это может влиять на цены.

Но само перекрытие пролива уже не определяет ценообразование на нефть так, как раньше.

Действительно ли для авто опасно дешевое горючее

– Обоснованы ли опасения водителей относительно качества дешевого топлива на дискаунтерах? Действительно ли дешевое топливо на небольших заправках некачественно, или все это маркетинговые страшилки крупных монополистов?

– Сейчас на рынке есть разное топливо. В Украине работает много мини-НПЗ, производящих дизель и бензин. Поэтому суррогатной продукции тоже хватает, особенно в сегменте бензина. По дизелю ситуация лучше.

Что касается страшилок о качестве, то большие сети часто используют их, чтобы не терять клиентов.

– Как обычному водителю понять, стоит ли доверять заправке с самыми дешевыми ценниками на потолке?

– Лучше всего доверять той АЗС, которой человек пользуется многие годы. Обычно водители хорошо знают свою местность и понимают, кто и чем торгует.

Не бывает так, что открывается новая АЗС, и все сразу туда едут. Здесь всегда работает сарафанное радио. Люди подскажут и расскажут, что там действительно продают. Даже персонал иногда прямо говорит, качественное горючее или нет.

- Как водителю самостоятельно проверить, качественное ли топливо, и стоит ли верить "на глаз" паспортам качества на заправке?

– Паспорта качества могут не обновляться длительное время, поэтому ориентироваться только на них не стоит.

Если человек действительно хочет проверять горючее самостоятельно, можно приобрести ареометр и измерять плотность .

Для дизельного горючего плотность около 835 кг/м³ свидетельствует о более-менее качественном продукте. Если показатель ниже, это уже повод задуматься.

Для бензина ориентиром примерно 750 кг/м³. Далее нужно смотреть на конкретные характеристики: если плотность ниже, качество может быть хуже.

– Насколько реально рядовому водителю экономить на топливе из-за приложений и бонусов сетей АЗС, эти скидки уже заложены в завышенную цену на потолке?

– Это всегда маркетинг. Скидки уже заложены в маржу. Все покупают горючее примерно по одинаковой цене и продают его также примерно по одинаковой цене.

Разница заключается в том, что кто платит больше налогов, кто имеет большие расходы на персонал. Поэтому и могут быть разные цены.

Но на входе, на границе, цена для всех одинаковая.

Кому следует делать запасы горючего уже сейчас?

– Есть ли в Украине угроза локального дефицита горючего из-за вражеских атак на логистику и советуете ли вы держать канистры впрок?

– В прифронтовых районах я бы советовал иметь запас горючего. Там возможны сбои в логистике и снабжении, и это вполне реальный риск.

В других регионах Украины, где нет боевых действий и не прифронтовые, пока такой угрозы нет.

– Как изменилось поведение украинских водителей: стали ли они массово считать каждую поездку и чаще выбирать самые дешевые сети?

– Я бы не сказал, что поведение существенно изменилось. В общем, люди ездят так же, как и раньше.

Что касается более дешевых сетей, то сейчас все работают примерно в одном ценовом диапазоне. Укрнефть фактически выровняла рынок.

Если посмотреть на цены, то разница между сетями минимальна. К примеру, на Укрнефти цена может быть 89,90 грн, а на ОККО – 93,90 грн, но 4 гривны из ОККО возвращается бонусами. В результате фактическая стоимость получается одинаковой.

Поэтому сейчас можно говорить, что на рынке практически сформировалась одна стоимость для всех.