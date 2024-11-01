Дешевле не бывает. Сколько стоят самые выгодные тарифные планы на мобильную связь

Стоимость самых дешевых тарифных планов на мобильную связь колеблется от 160 до 180 грн за четыре недели, но при определенных условиях выгодный пакет услуг можно получить даже за 90 грн.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоят самые дешевые тарифы у разных операторов и как выбрать самый выгодный.

Самые дешевые тарифы от "Киевстар"

Самые дешевые тарифы от "Киевстара" стоят 175 грн на четыре недели. По предоплате предлагают пакет Love Магнит, который предоставяет 20 гигабайтов мобильного интернета, 1 200 минут на звонки за пределами сети и одну "Суперсилу" на выбор – безлимитный интернет или безлимитные звонки. Их компания предоставляет без дополнительной платы.

Аналогичный тариф действует и для контрактников, но только если абонент переходит в сеть "Киевстар" со своим номером.

Тариф Love комфорт за 140 грн действует для людей старше 60 лет и людей с инвалидностью. Он предоставляет 6 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на "Киевстар", 60 минут звонков на другие мобильные операторы и городские номера, а также одну "Супер силу" – 100 минут или 5 ГБ интернета.

Стоимость тарифов в "Киевстар" для пенсионеров стартует от 140 грн, для остальных – от 175 грн (скриншот)

Самые дешевые тарифы от Vodafone

Для абонентов по предоплате компания предлагает тариф Turbo за 180 грн на 4 недели. Он предоставляет безлимитные звонки в сети, безлимитный интернет, включая 5 ГБ в роуминге, и 800 мин звонков на другие сети.

Для контрактных абонентов действует тариф Red Start за 190 грн в месяц. По его условиям предоставляется 20 ГБ интернета, безлимит в сети и 200 минут звонков на другие сети, 200 SMS по Украине. Также за 25 грн можно докупить 15 минут звонков в 16 стран. Для новых абонентов стоимость этого тарифа составляет 150 грн в первые полгода.

Самые дешевые тарифы от Vodafone (скриншот)

Самые дешевые тарифы от lifecell

Компания предлагает тариф Просто Лайф за 160 грн за 4 недели. По его условиям предоставляется 8 ГБ интернета и 300 минут звонков на все мобильные операторы, а после их использования будет действовать безлим на lifecell.

Если номер "перенесен" с других операторов, то стоимость тарифа составит 90 грн, если номер идентифицирован/персонифицирован (подвязан к паспортным данным) – 140 грн.

При этом условия тарифа действуют как для абонентов по предоплате, так и для контрактных.

Компания предлагает тарифы от 90 грн (скриншот)

Как выбрать самый выгодный тариф

При выборе тарифного плана следует отталкиваться от персональных потребностей. Например, если вы делаете много звонков, то следует предпочесть пакеты с безлимитными минутами. Если часто пользуетесь интернетом, то лучше выбрать тарифы, где много ГБ.

Самые выгодные тарифы предлагают абонентам, которые переходят из других операторов с сохранением номера. Но особые условия будут действовать ограниченный срок, поэтому следует хорошо взвесить, целесообразно ли делать такой переход.

Также следует учитывать, что некоторые пакеты действуют в течение 4 недель, а не месяца. Соответственно, в год "набегает" 13-я оплата.