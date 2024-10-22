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Будет ли в Киеве стабильная связь в случае отключения света: объяснение КГГА

Киев, Вторник 22 октября 2024 17:30
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Будет ли в Киеве стабильная связь в случае отключения света: объяснение КГГА Фото: Мобильная связь при отключениях (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Сейчас в Киеве проводится работа по обеспечению непрерывной мобильной связи на период отключений электроэнергии. Компании, предоставляющие услуги связи, устанавливают генераторы и аккумуляторы на базовых станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева во время брифинга в Media Center Ukraine.

Мобильные операторы готовят обеспечить киевлян стабильной связью при отключении электроэнергии. Для этого компании уже установили генераторы и батареи на базовых станциях. Такие меры приняли операторы "Киевстар", "Водафон" и "Лайфселл".

Основным условием остается сохранить GSM-связь. Именно эта сеть предоставляет услуги передачи голосовой информации, SMS и других информационных сообщений.

Что касается интернет-связи, во время обесточивания она также перегружается. Потому что при отсутствии Wi-Fi все начинают пользоваться мобильным интернетом.

По словам Пантелеева, именно поэтому для каждого оператора так важно иметь бесперебойную GSM-связь при отключениях. В частности, чтобы работали и своевременно обслуживали установленные резервные батареи.

"Во время отключения мы дважды в день мониторим уровень связи. У нас есть свои показатели, потому могу сказать, что мы эту ситуацию контролируем. Совместно с операторами обеспечиваем то, чтобы связь в городе была бесперебойной", - отметил Пантелеев.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине обеспечат стабильную связь при отключении света. По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, операторы начали выполнять новые стандарты от НЦУ. Поэтому они активно закупают и устанавливают генераторы, аккумуляторные батареи, заменяют комплектующие телеком-инфраструктуры.

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