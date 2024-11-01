Дешевше не буває. Скільки коштують найвигідніші тарифні плани на мобільний зв'язок

Вартість найдешевших тарифних планів на мобільний зв'язок коливається від 160 до 180 грн за чотири тижні, втім за певних умов вигідний пакет послуг можна отримати навіть за 90 грн.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують найдешевші тарифи у різних операторів і як вибрати найвигідніший.

Найдешевші тарифи від "Київстар"

Найдешевші тарифи від "Київстар" коштують 175 грн на чотири тижні. На передплатній основі пропонують пакет Love Магніт, який надає 20 гігабайтів мобільного інтернету, 1 200 хвилин на дзвінки за межами мережі та одну "Суперсилу" на вибір – безлімітний інтернет або безлімітні дзвінки. Їх компанія надає без додаткової плати.

Аналогічний тариф діє і для контрактників, але тільки якщо абонент переходить у мережу "Київстар" зі своїм номером.

Особливий тариф Love комфорт за 140 грн діє для людей, віком за 60 років, та людей з інвалідністю. Він надає 6 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на "Київстар", 60 хвилин дзвінків на інші мобільні оператори та міські номери, а також одну "Супер силу" – 100 хвилин або 5 ГБ інтернету.

Вартість тарифів у "Київстар" для пенсіонерів стартує від 140 грн, для решти – від 175 грн (скриншот)

Найдешевші тарифи від Vodafone

Для абонентів на передплатній основі компанія пропонує тариф Turbo за 180 грн на 4 тижні. Він надає безлімітні дзвінки у мережі, безлімітний інтернет, у тому числі й 5 ГБ у роумінгу, та 800 хв дзвінків на інші мережі.

Для контрактних абонентів діє тариф Red Start за 190 грн на місяць. За його умовами надається 20 ГБ інтернету, безліміт у мережі та 200 хв дзвінків на інші мережі, 200 SMS по Україні. Також за 25 грн можна докупити 15 хв дзвінків у 16 країн. Для нових абонентів вартість цього тарифу становить 150 грн на перші пів року.

Найдешевші тарифи від Vodafone (скриншот)

Найдешевші тарифи від lifecell

Компанія пропонує тариф Просто Лайф за 160 грн за 4 тижні. За його умовами надається 8 ГБ інтернету та 300 хв дзвінків на всі мобільні оператори, а після їх використання діятиме безлім на lifecell.

Якщо номер "перенесено" з інших операторів, тоді вартість тарифу становитиме 90 грн, якщо номер ідентифіковано/персоніфіковано (підв'язано до паспортних даних) – 140 грн.

При цьому умови тарифу дію як для передплатників, так і для контрактників.

Компанія пропонує тарифи від 90 грн (скриншот)

Як вибрати найвигідніший тариф

При виборі тарифного плану варто відштовхуватись від персональних потреб. Наприклад, якщо ви здійснюєте багато дзвінків, то варто надати перевагу пакетам із безлімітними хвилинами. Якщо ж часто користуєтесь інтернетом, то краще вибрати тарифи, де багато ГБ.

Найвигідніші тарифи пропонують абонентам, які переходять із від інших операторів зі збереженням номера. Втім, особливі умови будуть діяти обмежений термін, тому варто добре зважити, чи доцільно здійснювати такий перехід.

Також варто зважати, що деякі пакети діють протягом 4 тижнів, а не місяця. Відповідно, в рік "набігає" 13-та оплата.