Со связью или без? Как мобильные операторы готовятся к блекауту и будет ли сеть без света

Летом операторов мобильной связи обязали до 1 февраля 2025 года обеспечить не менее 10 часов работы сети при отсутствии электроэнергии.

РБК-Украина рассказывает, насколько операторы мобильной связи готовы к отключениям света и что будет, в случае невыполнения обязательств.

Какие обязательства дали операторам мобильной связи

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) 17 июля 2024 года поручил операторам мобильной связи и интернет-провайдерам обеспечить:

работу в течение 10 часов 100% оборудования, обеспечивающего мобильную связь и доступ к сети Интернет

работу в течение 72 часов 100% оперативно-диспетчерских служб, осуществляющих прием и обработку экстренных вызовов по телефонным номерам 101, 102, 103, 104 и единственным номером вызова экстренных служб 112

Это улучшит работоспособность сетей во время плановых и аварийных отключений электроэнергии.

До 1 октября должны были получить автономное резервное питание 60% базовых станций мобильной связи, до 1 ноября – 70%, до 1 декабря – 80%, а до 1 февраля 2025 года – 100% базовых станций.

Такие решения были приняты, поскольку во время блекаутов крайне важно, чтобы украинцы оставались на связи. В частности, мобильные операторы и интернет-провайдеры должны координировать работу технических бригад, извещать граждан о перебоях с мобильной связью и интернетом с помощью SMS-сообщений и т. д.

Обязательства, которые должны выполнить операторы до 1 декабря (инфографика "Слово и дело")

Настолько готов "Киевстар" к блекаутам

"Киевстар использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время отключений света. В частности, начиная с 2022 года компания инвестировала уже более 1,4 млрд грн, чтобы сделать сеть более энергонезависимой", – заявляют в пресс-службе.

На сентябрь 2024 года на базовых станциях "Киевстара" установлено 126 тыс. новых аккумуляторов (далее АКБ), обеспечивающих работу до 4 часов без внешнего питания. Кроме этого, 2 322 генераторов поддерживают работу ключевых объектов сети в случаях отсутствия электроэнергии.

В частности, все определенные СНБО критически важные объекты снабжены генерирующими мощностями для получения связи в течение как минимум трех суток в случаях полномасштабных блекаутов.

"До конца года мы планируем закупить более 61 тыс. новых аккумуляторов для базовых станций и 848 промышленных генераторов", – говорят в "Киевстаре".

В компании отмечают, что осенью планируется обеспечить 23-25% сети возможностью работы от генераторов. Уже сейчас 60% сети "Киевстар" имеет четырехчасовое резервное питание, 40% – от 2 до 4 часов. Сейчас компания работает над обеспечением 6-часового резервирования для всех ключевых сайтов.

Работу услуги "Домашний Интернет" обеспечивает 51 тыс. источников бесперебойного питания (ИБП), что установлены в 23 тыс. многоквартирных домов.

При этом в "Киевстаре" отмечают, что аккумуляторам нужно время для подзарядки – от 4 до 6 часов для АКБ, для ИБП 8 часов бесперебойного питания. Поскольку обесточивание часто носит непрогнозируемый характер, аккумуляторы не успевают заряжаться.

"Подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций", – заявляют в "Киевстаре".

60% сети "Киевстар" имеет четырехчасовое резервное питание (фото иллюстративное: РБК-Украина)

Как подготовился Vodafone к отключениям света

Vodafone заявляет, что для повышения надежности и увеличения времени автономного электроснабжения базовых станций (БС) с 2022 года на сети уже смонтировано более 51 тыс. аккумуляторных батарей, обеспечивающих 4-6 часов автономности. Дополнительно законтрактовано еще около 54 тыс. аккумуляторных батарей.

"Мы закупаем дополнительные стационарные и мобильные генераторы и обеспечиваем их необходимым оборудованием и горючим. Используем альтернативные источники энергии – мы построили и ввели в эксплуатацию 3 солнечных электростанции. Также для быстрого развертывания и обеспечения связью в экстренных ситуациях используем передвижные базовые станции", – сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в подготовку компании к блэкаутам составят около 900 млн. грн.

"Компания делает все возможное, но не все зависит от операторов – есть энергетики, поставщики, потребители, которые тоже могут помочь, не создавая дополнительную нагрузку на сеть во время блекаутов", – объясняют в Vodafone.

Основные ограничения, усложняющие выполнение требований:

сроки поставки АКБ 120–180 календарных дней, для монтажа требуется 60–90 календарных дней

для зарядки АКБ на 10 часов за короткий период нужно иметь вводные мощности электропитания в разы больше имеющихся, а на многих объектах это просто невозможно. При имеющихся мощностях период заряда будет длиться 10 часов

для установки на площадках дополнительных АКБ необходимо устанавливать дополнительные климатические шкафы, для которых нужно иметь специальные конструкции на крышах. Для этого требуются новые договоры аренды, кроме этого на некоторых домах технически невозможно установить такие шкафы

у операторов ограничены ресурсы собственного персонала, значительную часть работ выполняют подрядчики. И поскольку операторов больше не признают критическими для экономики, это делает невозможным бронирование и, соответственно, выполнение работ

Vodafone инвестирует 900 млн грн в подготовку компании к блэкаутам (фото: Getty Images)

Подготовился ли уже lifecell уже к выключению электроэнергии

В lifecell есть более 10 тысяч базовых станций. Более половины из них оборудовали литиевыми батареями. Они обеспечивают работу на одном заряде в течение 4 часов.

Кроме этого, в сентябре компания заявила, что подключила более 1700 базовых станций к генераторам. Это позволит долго поддерживать работу оборудования, но не обеспечит бесперебойный и быстрый мобильный интернет.

"У большинства наших абонентов есть связь во время плановых и аварийных отключениях света. Конечно, его качество в эти периоды нельзя сравнивать со стандартной ситуацией, когда питание есть, ведь сети операторов связи строились, учитывая стационарное питание. Поддержка сети на автономных источниках – это по сути форс-мажорная ситуация", – говорят в пресс-службе.

Летом lifecell сообщал, что уже вложил в энергонезависимость более 800 млн гривен и еще 240 млн планирует инвестировать до конца года в альтернативные источники питания. В планах оператора до 2025 году обеспечить около 70% технологических площадок литиевыми батареями.

Кто будет контролировать исполнение обязательств и что будет за их нарушение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) должна проверять исполнение обязательств. При нарушении требований распоряжений НЦУ предусмотрено взыскание штрафов с телеком-операторов.

За невыполнение какого-либо распоряжения НЦУ компании могут заплатить штраф в размере 0,3% дохода оператора электронных коммуникаций за последний отчетный год, эта сумма примерно равна 30 млн. грн.

Мобильные операторы пока могут обеспечить бесперебойную связь в среднем в течение 4 часов в условиях отключения света (фото: Getty Images)