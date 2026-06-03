Дешевый конкурент DJI может улетать на 16 км от оператора: что известно о новом дроне

Характеристики камеры и режимы съемки и режимы съемки

Главным изменением в Potensic Atom 3 является установка большего сенсора размером 1/1.3 дюйма. Площадь матрицы позволяет захватывать больше света, что улучшает четкость кадров при съемке в сложных условиях освещения или в сумерках.

Камера поддерживает запись видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Для работы в темное время суток предусмотрен отдельный ночной режим (4K при 30 к/с) с расширенным динамическим диапазоном. Максимальное разрешение фотографий - 50 Мп.

Конструкция не предусматривает оптического масштабирования, однако реализован 4-кратный цифровой зум и работа без потери качества в формате 2х при разрешении 4K.

Устройство поддерживает функцию замедленной съемки (slow-motion) и автоматическое отслеживание объекта - это позволяет дрону следовать за пользователем во время бега или движения по пересеченной местности.

Дальность полета и пульт управления

Модернизированная система передачи сигнала обеспечивает стабильную связь на расстоянии около 16 километров. В стандартную комплектацию входит фирменный пульт дистанционного управления со встроенным экраном. Это позволяет оператору отказаться от обязательного подключения смартфона для мониторинга полета.

Дополнительно предусмотрена установка съемного 4G-модуля для поддержания связи через сети сотовых операторов в случае потери стандартного радиосигнала.

4G-модуль позволит держать контакт с дроном на длинных расстояниях (фото: Potensic)

Автономность и ограничения по весу

Продолжительность полета зависит от выбранного типа аккумулятора:

Со стандартной батареей дрон работает до 40 минут.

С усиленным аккумулятором повышенной емкости время автономной работы возрастает до 50 minutes.

При использовании усиленной батареи или внешнего 4G-модуля общая масса устройства немного превышает 250 граммов.

На внутреннем рынке Китая стоимость Potensic Atom 3 составляет 350 долларов. Ожидается дальнейший глобальный релиз модели, однако на международном рынке розничная цена будет выше.