Дешевые автобусы из Киева? Эксперт объяснил, могут ли соединить столицу с Бучей и Броварами

Запуск коммунальных перевозок между Киевом и Бучей или Броварами - сложный вопрос, ведь пригородный транспорт из-за тарифа, как правило, более рентабельный, чем внутренний (городской).
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.
По словам эксперта, вероятность запуска коммунальных перевозок между Киевом и Бучей или Броварами, которые были бы дешевле нынешних маршруток (которыми занимаются частные перевозчики) - непростой вопрос.
"Это трудный вопрос. Пригородный транспорт из-за тарифа, как правило, более рентабельный, чем внутренний - городской. Как бы это могло работать? Это вопрос на грани полномочий городских советов", - отметил он.
Беспалов напомнил, что в Киеве коммунальный транспорт - дотационный.
"Тариф примерно втрое ниже, чем себестоимость перевозки. Поэтому стоимость проезда на самом деле давно должна быть выше 8 гривен", - объяснил он.
Следовательно, сложность запуска коммунального киевского автобуса в Бучу или Бровары заключается в том, что кто-то должен компенсировать эту разницу - между тарифами и себестоимостью.
"Решение о перераспределении денег принимают местные депутаты, которые регулируют бюджетные процессы. В Киеве однозначно встанет вопрос, почему финансировать Бучанскую (или Броварскую, - Ред.) общину. Кто на это пойдет? А в Буче возникнет тот же вопрос", - отметил специалист.
В то же время он поделился, что "уже давно идут разговоры о создании киевской агломерации".
"Это мог бы быть отдельный орган управления территорией между областью и городом", - объяснил Беспалов.
Он добавил, что транспортные планировщики считают Бучу и Бровары "таким же спальным районом Киева, как и Троещину".
"Но юридически, конечно, это разные образования. И киевляне будут спрашивать, почему они должны за это платить. Поэтому пока получается так, что все эти маршруты отданы частным перевозчикам. А на перевозки спрос фактически никогда не исчезает. Для перевозчиков это - постоянный поток денег", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее председатель ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко объяснил, почему стало дороже доехать до Киева некоторыми маршрутками.
Тем временем во Львове запустили единый безлимитный проездной на весь городской транспорт.
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