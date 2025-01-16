Десантники ВСУ взяли в плен 27 российских военных в Курской области

Украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен 27 военнослужащих противника в Курской области. Из-за пленных офицеры и морские пехотинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По данным военных, на днях, во время боевых действий было взято в плен 27 бойцов противника. Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь.

"Оказавшись в трудной боевой ситуации, они сделали правильный выбор - добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь", - рассказали десантники.

Операция в Курской области

ВСУ начали Курскую операцию по нескольким стратегическим причинам. Во-первых, это ответ на постоянные атаки России с приграничных территорий, включая обстрелы украинских населенных пунктов и гражданской инфраструктуры. Операция направлена на ослабление военных возможностей противника, уничтожение его логистических узлов и подразделений, которые обеспечивают эти атаки.

Во-вторых, действия украинских сил на территории Курской области имеют целью создание тактической нестабильности для российских войск. Смещение боевых действий в приграничные регионы РФ побуждает врага распылять свои ресурсы, уменьшая давление на другие фронты. Это также является частью стратегии Украины по демонстрации своей способности к активным контратакам и нарушению зон комфорта противника.

Обмен пленными

Напомним, вчера из российского плена удалось освободить еще 25 человек, в том числе одного гражданского.

Среди освобожденных - защитники Мариуполя и "Азовстали", бойцы, которые попали в плен во время боев в также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Также мы писали, что украинская сторона добилась выхода на отдельный формат возвращения своих граждан из российского плена. Речь идет о тяжелобольных и раненых.