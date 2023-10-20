ССО показали видео, как уничтожают танки и БТР россиян возле Авдеевки

Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов, вместе и живой силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ССО ВСУ.

Вражеские танки с бронетранспортерами двигалась в направлении Авдеевки, но была обнаружена операторами 3-го полка ССО.

Украинские защитники оперативно остановили противника, применив FPV-дроны, ПЗРК Javelin и минометы.

В результате успешных действий бойцов спецназовцев были уничтожены:

4 БТР,

2 танка,

несколько десятков живой силы противника.

Украинские военные также опубликовали "жирные" кадры этой операции.

"Как это было - смотрите в видео (спойлер: нам очень нравится, как оно горит). Идем дальше!" - подчеркивается в сообщении.

Наступление оккупантов на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские захватчики активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Интервенты активно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Как ранее отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Добавим, что после относительного затишья оккупанты со вчерашнего дня вновь усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что наши воины в районе Авдеевки стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. В частности, за прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили убитыми и ранеными почти 900 солдат.