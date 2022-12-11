Спецназовцы СБУ ударом ПТРК уничтожили российский "Камаз" и 10 оккупантов: видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины одним точным ударом из ПТРК уничтожили вражеский "Камаз", а также 10 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook.

Защитники уточнили, что тактическая группа проводила разведку и зафиксировала "Камаз" и его пассажиров. "Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь. Работаем дальше до полной Победы", - говорится в сообщении.