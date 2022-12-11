Спецназовцы СБУ ударом ПТРК уничтожили российский "Камаз" и 10 оккупантов: видео
Фото: СБУ точным выстрелом уничтожила "Камаз" и 10 оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Спецназовцы Службы безопасности Украины одним точным ударом из ПТРК уничтожили вражеский "Камаз", а также 10 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook.
Защитники уточнили, что тактическая группа проводила разведку и зафиксировала "Камаз" и его пассажиров.
"Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь. Работаем дальше до полной Победы", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 380 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 94 140 военных.
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