ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецназовцы СБУ ударом ПТРК уничтожили российский "Камаз" и 10 оккупантов: видео

Новина українською →
Украина, Воскресенье 11 декабря 2022 11:35
Спецназовцы СБУ ударом ПТРК уничтожили российский "Камаз" и 10 оккупантов: видео Фото: СБУ точным выстрелом уничтожила "Камаз" и 10 оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Спецназовцы Службы безопасности Украины одним точным ударом из ПТРК уничтожили вражеский "Камаз", а также 10 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook.

Защитники уточнили, что тактическая группа проводила разведку и зафиксировала "Камаз" и его пассажиров.

"Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь. Работаем дальше до полной Победы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 380 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 94 140 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине Война России против Украины окупанти
NEWS
Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб
Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители